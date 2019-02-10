РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

15:47
Новое фото самого дальнего объекта солнечной системы шокировало NASA
15:45
Что он несет? В сети удивились новой инициативе кума Путина по Донбассу
15:34
Где смотреть онлайн Аякс - Реал: расписание трансляций
15:24
Главарь ДНР выдал указ по выборам в Украине: в сети показали документ
15:17
Порошенко встретился с авторами фильма "Киборги": фото
15:16
Россию захлестнул "марш материнского гнева": много задержанных, фото
14:49
В Николаеве депутат попал в жесткое ДТП на светофоре: фото с места ЧП
14:41
Олимпиакос - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
14:25
Украину накроют дожди и снегопады: синоптики опубликовали карту непогоды
14:22
Штурм отделения полиции в Киеве: появилось видео с началом конфликта
14:19
В Харькове сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на проезд: фото
13:51
ЕС вне игры: в Британии назвали главного друга Украины в войне против Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новое фото самого дальнего объекта солнечной системы шокировало NASA

воскресенье, 10 февраля 2019, 15:47

NASA установило, что астероид Ultima Thule (Ультима Туле), который считается самым отдаленным объектом Солнечной системы, является не сферическим, а плоским.

Об этом сообщает BBC.

Команда миссии NASA New Horizons прислала новые снимки объекта, сделанные 1 января 2019. На них видно, что объект, ранее считавшийся "космическим снеговиком", больше похож на "пряничного человечка".

Станция послала 14 новых изображений объекта, полученных камерой LORRI через 9 минут после максимального сближения с ним 1 января. Анализ полученных изображений показал, что форма двух частей объекта не похожа на сферическую, как считалось ранее, а более плоская и похожа скорее на блин.

Расстояние до Ultima Thule на момент съемки составляла 8862 километров.

Отмечается, что подобные объекты раньше не наблюдалось в Солнечной системе, они позволят построить новые теории формирования планетезималей (небесное тело на орбите вокруг протозвезды, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска - "Апостроф") на заре ее образования.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы нашли важный "ключ" для разгадки возникновения космоса.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: