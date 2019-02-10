Новое фото самого дальнего объекта солнечной системы шокировало NASA

NASA установило, что астероид Ultima Thule (Ультима Туле), который считается самым отдаленным объектом Солнечной системы, является не сферическим, а плоским.

Об этом сообщает BBC.

Команда миссии NASA New Horizons прислала новые снимки объекта, сделанные 1 января 2019. На них видно, что объект, ранее считавшийся "космическим снеговиком", больше похож на "пряничного человечка".

Станция послала 14 новых изображений объекта, полученных камерой LORRI через 9 минут после максимального сближения с ним 1 января. Анализ полученных изображений показал, что форма двух частей объекта не похожа на сферическую, как считалось ранее, а более плоская и похожа скорее на блин.

Расстояние до Ultima Thule на момент съемки составляла 8862 километров.

Отмечается, что подобные объекты раньше не наблюдалось в Солнечной системе, они позволят построить новые теории формирования планетезималей (небесное тело на орбите вокруг протозвезды, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска - "Апостроф") на заре ее образования.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы нашли важный "ключ" для разгадки возникновения космоса.