Ученые создали уникальное средство, омолаживающее мозг

Ученые канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто создали экспериментальный препарат, который поддерживает стареющие клетки мозга, улучшает память и работу мозга.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что исследование дает надежду на лечение потери памяти и умственных нарушений, которые часто встречаются в пожилом возрасте.

Предполагается, что такой эффект будет иметь всего одна таблетка в день для людей старше 55 лет.

Испытания в лаборатории показали, что у старых мышей гораздо лучше работала память уже через полчаса после приема препарата. Ученые установили, что после двух месяцев лечения клетки мозга, которые сократились у старых животных, восстановили до уровня "молодого" мозга.

Этьен Сибил, одна из исследователей Центра, пояснила, что лечение может быть направлено не только на "нормальное" снижение когнитивных функций, но и на потерю памяти и умственные нарушения, которые обычно поражают людей с депрессией, шизофренией и болезнью Альцгеймера.

Препарат – производное бензодиазепина. Он может попасть на рынок, когда клинические испытания, которые должны начаться в течение двух лет, покажут, что препарат безопасен и эффективен для людей.

По словам Сибил, пользу от этого препарата может в перспективе получить каждый человек пожилого возраста. Вместе с этим отмечается, что препарат может предотвращать "старение" мозга, однако не может спасти от деменции, которая уже поразила человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые рассказали про интересную находку в организме человека.