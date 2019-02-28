Космический зонд прислал странное фото астероида Рюгу

Космическое агентство Японии показало фотографию астероида Рюгу, на которой видны следы от посадки зонда Hayabusa 2, его тень и некое темное пятно неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Science Alert.

Как отмечается, снимок был сделан с высоты 25 метров, когда космический корабль уже "отскочил" от астероида.

Ученые обратили внимание на темное пятно неизвестного происхождения немного ниже тени от зонда. Сейчас исследователи выясняют его природу.

"Участок ниже тени, отбрасываемой космическим аппаратом, выделяется своим цветом. Возможно, он изменился после того, как аппарат совершил посадку, но точная причина пока неизвестна. Возможно, этот след оставили двигатели, вызвавшие своей работой подъем частиц с поверхности астероида", — сообщается в пресс-релизе Японского агентства аэрокосмических исследований.

22 февраля 2019, сблизившись с поверхностью Рюгу, космический аппарат выстрелил по ней пятиграммовой танталовой пулей, скорость которой составила 300 м/с. С помощью специального устройства зонд собрал поднявшуюся пыль и мелкие обломки породы. После этого Hayabusa 2 вернулся на рабочую орбиту.

Астероид Рюгу диаметром около 900 м удален от Земли на 3,2 млрд км. Станция Hayabusa 2, предназначенная для исследования этого объекта, была запущена в декабре 2014 года. В конце июня 2018 года зонд вышел на орбиту Рюгу. К 2020 году станция доставит отобранные пробы на Землю.

Это было только первое из трех приземлений зонда на астероид, будет еще два подобных сближения, прежде чем Hayabusa 2 простится с Рюгу и отправится в долгое путешествие домой в декабре этого года. Возможно, эти перемещения помогут узнать больше о природе пятен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", NASA опубликовало фото астероида Ultima Thule (Ультима Туле), который считается самым отдаленным объектом Солнечной системы.