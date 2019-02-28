РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

04:41
Космический зонд прислал странное фото астероида Рюгу
03:30
Не потеряйте голову: синоптик рассказала о погоде в последний день зимы
02:51
Задержан боевик ДНР, который "охранял" обломки сбитого на Донбассе Boeing MH17: видео
02:28
Крымский "министр" влип в скандал с избиением полицейского в России
01:29
В Киеве поймали молодую и опытную воровку: фото
01:10
"Ливерпуль" и "Арсенал" уничтожили соперников, забив на двоих 10 голов: видеообзоры
00:54
Форвард "Ливерпуля" забил фантастический гол в чемпионате Англии: опубликовано видео
00:40
Реал - Барселона: видео голов
00:20
"Челси" одержал важную победу в лондонском дерби: видеообзор
00:14
Рассол: в сети смеются над очередным "креативным" заведением Крыма

27 февраля

23:50
Нелогичный разгром: "Барселона" выбила "Реал" из Кубка Короля - видеообзор
23:48
В России политики дважды оконфузились с подарком школьнику, спасшему жизнь ребенку: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Космический зонд прислал странное фото астероида Рюгу

четверг, 28 февраля 2019, 04:41

Космическое агентство Японии показало фотографию астероида Рюгу, на которой видны следы от посадки зонда Hayabusa 2, его тень и некое темное пятно неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Science Alert.

Как отмечается, снимок был сделан с высоты 25 метров, когда космический корабль уже "отскочил" от астероида.

Ученые обратили внимание на темное пятно неизвестного происхождения немного ниже тени от зонда. Сейчас исследователи выясняют его природу.

"Участок ниже тени, отбрасываемой космическим аппаратом, выделяется своим цветом. Возможно, он изменился после того, как аппарат совершил посадку, но точная причина пока неизвестна. Возможно, этот след оставили двигатели, вызвавшие своей работой подъем частиц с поверхности астероида", — сообщается в пресс-релизе Японского агентства аэрокосмических исследований.

22 февраля 2019, сблизившись с поверхностью Рюгу, космический аппарат выстрелил по ней пятиграммовой танталовой пулей, скорость которой составила 300 м/с. С помощью специального устройства зонд собрал поднявшуюся пыль и мелкие обломки породы. После этого Hayabusa 2 вернулся на рабочую орбиту.

Астероид Рюгу диаметром около 900 м удален от Земли на 3,2 млрд км. Станция Hayabusa 2, предназначенная для исследования этого объекта, была запущена в декабре 2014 года. В конце июня 2018 года зонд вышел на орбиту Рюгу. К 2020 году станция доставит отобранные пробы на Землю.

Это было только первое из трех приземлений зонда на астероид, будет еще два подобных сближения, прежде чем Hayabusa 2 простится с Рюгу и отправится в долгое путешествие домой в декабре этого года. Возможно, эти перемещения помогут узнать больше о природе пятен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", NASA опубликовало фото астероида Ultima Thule (Ультима Туле), который считается самым отдаленным объектом Солнечной системы.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: