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Подготовка к полетам на Луну и Марс: появилось видео теста теплового щита корабля Starship

среда, 20 марта 2019, 04:41

Глава компании SpaceX Илон Маск показал короткое видео испытаний теплозащитного экрана для проектируемого космического корабля Starship.

Короткий ролик был опубликован в Twitter.

Шестигранную плитку, которая будет защищать внутреннее пространство корабля от перегрева при прохождении плотных слоев атмосферы, разогревали горелками до раскаленного состояния. По словам Маска, в светлых пятнах температура достигала значения около 1400°C.

Он также пояснил, что шестиугольнаяформа наиболее оптимальна для распределения потоков воздуха по всей площади нагревания: она не дает им ускориться в местах стыков и, соответственно, еще больше разогреть щит.

Глава компании заверил, что наиболее подвергаемые нагреву участки поверхности, дополнительно оснастят испарительными подщитовыми камерам/каналами для более эффективного охлаждения.

При этом планируется, что Starship будет "многоразовым".

"Starship должен быть готов к полету снова сразу же после приземления. Никакой восстановительный ремонт не нужен", - заявил Маск.

Как известно, новый корабль разрабатывается SpaceX для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. Первую миссия на Марс с экипажем и пассажирами планируется провести до конца 2020-х годов.

Напомним, Starship планируется оснастить специально разработанным ракетным двигателем Raptor, испытания которого SpaceX начала в феврале.

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