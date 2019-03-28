60 лет в космосе: NASA опубликовало самые яркие исторические фото

Американское космическое агентство NASA в честь двойного юбилея своего создания и высадки на Луну выпустило книгу с наиболее яркими фото из архива космических исследований.

В 2018 году NASA праздновало 60 лет с момента своего создания. В июле 2019 года будут отмечать первую высадку астронавтов на Луну.

Книга, выпущенная в честь этих знаменательных событий, включает в себя около 400 лучших фотографий, сделанных за время существования агентства, включая и некоторые не слишком известные ранее. Среди отобранных фото есть как наиболее ранние, так и снимки из недавнего времени.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", очередная высадка американских астронавтов на Луну должна состояться в 2028 году. Ожидается, что американские астронавты будут находиться на спутнике Земли в течение недели.