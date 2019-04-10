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Опубликован список документов, необходимых для зачисления в первый класс

среда, 10 апреля 2019, 12:35

Для первоочередного зачисления ребенка в первый класс подтвердить место жительства можно не только регистрацией, но и рядом других документов.

Об этом говорится в письме МОН относительно приема детей в первые классы в 2019 году, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“В прошлом году в соответствии с требованиями нового Закона "Об образовании" мы изменили порядок зачисления детей в первые классы. Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту проживания, закрепленную за этой территорией – без всяких тестов, собеседований или других испытаний”, – сообщил первый заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Он пояснил, что для первоочередного зачисления необходимо только подтвердить место проживания одним из документов, перечень которых закреплен Постановлении КМУ №684 “Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся”.

“Но уже сейчас есть обращения родителей, что для подтверждения места проживания школы требуют исключительно соответствующую регистрацию. Это недопустимое ограничение прав ребенка на первоочередное зачисление”, – подчеркнул первый замминистра.

Напомним, подробнее о реформах школьного образования читайте в материале "Апострофа": Родители против новой школы: почему реформа началась с провала.

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