РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

12 апреля

00:29
​Под Ровно в поле нашли огромную гору хлеба: фото, видео и подробности
00:09
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля

23:50
Лига Европы: "Арсенал" одержал уверенную победу над итальянским топ-клубом
23:50
Кандидата в президенты наказали за нарушение на выборах
23:21
Я закончу через 5 лет! Полное видео ссоры Порошенко и Зеленского в эфире 1+1
23:18
Космический аппарат Beresheet разбился при посадке на Луну: последние фото
22:55
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире 1+1: они поругались в прямом эфире
22:30
Какой будет погода на Вербное воскресенье: народный синоптик озвучил прогноз
22:02
Стала известна судьба блогера, пропавшего в Киеве
21:49
Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО - Яценюк
21:31
В России священник без прав, но с наградой от Путина сбил ребенка: фото
21:30
Российский футболист сильно избил гражданина США в Москве: подробности произошедшего
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Космический аппарат Beresheet разбился при посадке на Луну: последние фото

четверг, 11 апреля 2019, 23:18

Луноход Beresheet израильской компании SpaceIl потерпел крушение при посадке на Луну.

Об этом сообщается на Twitter странице "Israel To The Moon".

В процессе посадки у аппарата внепланово отключился основной двигатель, после чего он разбился о поверхность Луны.

Как ранее сообщалось, "Beresheet" был первым луноходом в истории, построенным на частные инвестиции.

Успешно сажать аппараты на поверхность Луны удавалось СССР, США и Китаю.

Тем не менее, несмотря на неудачную посадку, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стал 4-й страной в мире, которая посадила спутник на Луну.

Последние фото, которые удалось сделать Beresheet:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", израильский космический аппарат Beresheet совершил маневр по переходу на орбиту вокруг Луны и сделал снимки с обратной стороны естественного спутника.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: