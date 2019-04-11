Космический аппарат Beresheet разбился при посадке на Луну: последние фото

Луноход Beresheet израильской компании SpaceIl потерпел крушение при посадке на Луну.

Об этом сообщается на Twitter странице "Israel To The Moon".

В процессе посадки у аппарата внепланово отключился основной двигатель, после чего он разбился о поверхность Луны.

Как ранее сообщалось, "Beresheet" был первым луноходом в истории, построенным на частные инвестиции.

Успешно сажать аппараты на поверхность Луны удавалось СССР, США и Китаю.

Тем не менее, несмотря на неудачную посадку, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стал 4-й страной в мире, которая посадила спутник на Луну.

Последние фото, которые удалось сделать Beresheet:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", израильский космический аппарат Beresheet совершил маневр по переходу на орбиту вокруг Луны и сделал снимки с обратной стороны естественного спутника.