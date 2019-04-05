​Космический аппарат сделал невероятные фото обратной стороны Луны

Израильский космический аппарат Beresheet совершил маневр по переходу на орбиту вокруг Луны и сделал снимки с обратной стороны естественного спутника.
Об этом сообщила на странице в Twitter израильская компания SpaceIL, которая руководит миссией.
"Критически важный захват лунной орбиты прошел успешно. Beresheet теперь выходит на эллиптический курс вокруг Луны, приближаясь к историческому прилунению (11 апреля, - ред.)", - говорится в публикации.
В пятницу в SpaceIL сообщили, что Beresheet "находится на отличной орбите".
"В ходе критически важного маневра вчера (4 апреля) Beresheet сделал несколько прекрасных фотографий обратной стороны Луны", - добавили в организации, опубликовав две из них в Twitter.
Известно, что к настоящему моменту аппарат облетел Землю 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км. В ходе семи маневров он истратил
Частный израильский аппарат Beresheet массой
Если все пойдет по плану, 11 апреля Beresheet должен будет прыжками преодолеть по поверхности Луны
Как сообщал "Апостроф", американское космическое агенство NASA обнародовало впечатляющее видео прохождения Луны перед Солнцем.