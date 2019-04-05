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​Космический аппарат сделал невероятные фото обратной стороны Луны

пятница, 05 апреля 2019, 12:38

Израильский космический аппарат Beresheet совершил маневр по переходу на орбиту вокруг Луны и сделал снимки с обратной стороны естественного спутника.

Об этом сообщила на странице в Twitter израильская компания SpaceIL, которая руководит миссией.

"Критически важный захват лунной орбиты прошел успешно. Beresheet теперь выходит на эллиптический курс вокруг Луны, приближаясь к историческому прилунению (11 апреля, - ред.)", - говорится в публикации.

В пятницу в SpaceIL сообщили, что Beresheet "находится на отличной орбите".

"В ходе критически важного маневра вчера (4 апреля) Beresheet сделал несколько прекрасных фотографий обратной стороны Луны", - добавили в организации, опубликовав две из них в Twitter.

Известно, что к настоящему моменту аппарат облетел Землю 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км. В ходе семи маневров он истратил 80 кг топлива. Два раза в ходе миссии отмечались неполадки: с датчиками ориентации, которые оказались в один момент "ослепленными" Солнцем и с бортовым компьютером, из-за внезапной перегрузки которого пришлось отложить один из маневров.

Частный израильский аппарат Beresheet массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн. 21 февраля американская компания SpaceX вывела Beresheet на траекторию полета к Луне.

Если все пойдет по плану, 11 апреля Beresheet должен будет прыжками преодолеть по поверхности Луны 500 м, замерить магнитное поле спутника Земли и сделать панорамные снимки. Но, даже в случае успешного прилунения, Beresheet, не имеющий терморегуляции, сможет проработать на Луне не более двух суток, так как из-за перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, аппарат навечно останется на Луне.

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агенство NASA обнародовало впечатляющее видео прохождения Луны перед Солнцем.

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