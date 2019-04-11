Космический аппарат Beresheet готовится к посадке на Луну: где смотреть онлайн трансляцию

11 апреля космический аппарат "Берешит" израильского производства совершит посадку на Луну. Аппарат приземлится на поверхность около 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает западная пресса, накануне инженеры завершили последний маневр, чтобы сбалансировать движение аппарата по эллиптической окололунной орбите. В ходе маневров двигатели аппарата работали около 32 секунд. За это время было истрачено около 5 килограммов топлива. Маневр производили с обратной стороны Луны.

Как известно, "Берешит" запустили в космос с мыса Канаверал на ракете-носителе Falcon 22 февраля. Ожидается, что его посадка пройдет в районе Моря Ясности в северном полушарии Луны.

Трансляция посадки пройдет на видеохостинге YouTube. Ее начало запланировано на 21:30.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американское космическое агентсво NASA обнародовало впечатляющее видео прохождения Луны перед Солнцем.