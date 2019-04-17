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Ученые впервые в истории напечатали на 3D-принтере живые сердца: фото и видео

среда, 17 апреля 2019, 05:36
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В университете Тель-Авива (Израиль) группа ученых напечатала на 3D-принтере живое сердце из тканей тела человека.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Руководил работой профессор местного университета Тал Двир. Печать сердца заняла всего три с половиной часа. Размер органа составил 2,5 сантиметров (аналогично сердцу кролика). В качестве сырья для печати была использована жировая ткань пациентов.

После печати было решено пересадить сердце животным, чтобы выяснить, будут ли они функционировать в организме.

"Это сердце сделано из человеческих клеток и специфических для пациента биологических материалов. В нашем процессе эти материалы служат биоиндикаторами, веществами из сахаров и белков, которые можно использовать для 3D-печати сложных моделей тканей… У нас есть надежда, что через 10 лет в лучших больницах мира появятся принтеры для органов, и эти процедуры будут проводиться регулярно", - объяснил профессор Двир.

Как сообщал "Апостроф", ранее американские ученые из Университета Дьюка и Йельского университета провели испытания бесклеточных сосудов. Организмы не только приняли искусственные сосуды, но и превратили их в часть собственной кровеносной системы.

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