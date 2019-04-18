В США создали уникального "мусорного" робота: опубликовано видео

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT, штат Массачусетс, США) создали робота, предназначенного для сортировки мусора "наощупь".

Об этом сообщает издание ABCnews.

Робот представляет собой манипулятор, который способен сжимать предметы, и таким образом определить материал, из которого они сделаны. Визуальный контакт при распознавании материалов исключается.

Отмечается, что для создания робота перед инженерами стояли две задачи – создать манипуляторы, способные захватывать предметы неправильной формы и оснастить их сенсорами для определения между ними разницы. В итоге с задачей удалось справиться, и нового робота научили распознавать предметы (бумагу, металл и пластик) без визуального контакта с 85-процентной вероятностью угадывания.

Отмечается, что на каждом из пальцев робота были установлены датчики, которые определяют степень сжатия и растяжения объектов.

Как сообщал "Апостроф", в марте в сети получил популярность новый челлендж: пользователи со всего мира убирают мусор на загрязненной территории и выкладывают фотографии "до" и "после" с хештегом #trashtag.