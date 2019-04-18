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В США создали уникального "мусорного" робота: опубликовано видео

четверг, 18 апреля 2019, 04:43
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Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT, штат Массачусетс, США) создали робота, предназначенного для сортировки мусора "наощупь".

Об этом сообщает издание ABCnews.

Робот представляет собой манипулятор, который способен сжимать предметы, и таким образом определить материал, из которого они сделаны. Визуальный контакт при распознавании материалов исключается.

Отмечается, что для создания робота перед инженерами стояли две задачи – создать манипуляторы, способные захватывать предметы неправильной формы и оснастить их сенсорами для определения между ними разницы. В итоге с задачей удалось справиться, и нового робота научили распознавать предметы (бумагу, металл и пластик) без визуального контакта с 85-процентной вероятностью угадывания.

Отмечается, что на каждом из пальцев робота были установлены датчики, которые определяют степень сжатия и растяжения объектов.

Как сообщал "Апостроф", в марте в сети получил популярность новый челлендж: пользователи со всего мира убирают мусор на загрязненной территории и выкладывают фотографии "до" и "после" с хештегом #trashtag.

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