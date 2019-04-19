Американские ученые частично оживили мозг мертвого животного

Ученые из Йельского университета (США) сумели частично восстановить мозг свиньи через десять часов после забоя животного, в рамках эксперимента по изучению болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Исследование американских ученых поставило под сомнение ранее принятое за аксиому предположение о том, что мозг умирает через несколько минут после остановки сердца.

Для эксперимента был взят мозг животного, забитого 4 часа назад. Мозг подключили к системе, через которую прокачивали жидкость, имитируя сердечные сокращения. В состав жидкости входила насыщенная кислородом кровь и препараты, позволяющие замедлить гибель мозговых клеток.

Спустя 6 часов эксперимента ученым удалось частично обратить гибель мозговых клеток, добившись от мозга реакции на медпрепараты и коммуникации между нейронами. Уровень потребления мозгом кислорода соответствовал здоровому состоянию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в университете Тель-Авива (Израиль) группа ученых напечатала на 3D-принтере живое сердце размером 2,5 сантиметра (аналогичное кроличьему) из тканей тела человека.