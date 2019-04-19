RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

06:52
Украина стремительно вымирает: инфографика и свежие данные о количестве населения
06:30
Гороскоп на 19 апреля: напряженный день у Дев и неожиданные новости у Козерогов
06:29
Известный журналист озвучил главный вопрос к Зеленскому и Порошенко
05:37
Американские ученые частично оживили мозг мертвого животного
04:28
Cнова мороз и дождь: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой
03:30
В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович": фото
02:37
NASA рассказало о важной "вселенской" находке в созвездии Лебедя: видео
01:18
Нужен лишь час: озвучен опасный прогноз по нападению России на Украину
00:35
Челси - Славия - 4-3: видеообзор
00:28
"Герою парковки" в Киеве "вручили" вонючую награду: фото
00:11
Определились все полуфиналисты Лиги Европы

18 апреля

23:58
Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Американские ученые частично оживили мозг мертвого животного

пятница, 19 апреля 2019, 05:37
переглянути новину українською

Ученые из Йельского университета (США) сумели частично восстановить мозг свиньи через десять часов после забоя животного, в рамках эксперимента по изучению болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Исследование американских ученых поставило под сомнение ранее принятое за аксиому предположение о том, что мозг умирает через несколько минут после остановки сердца.

Для эксперимента был взят мозг животного, забитого 4 часа назад. Мозг подключили к системе, через которую прокачивали жидкость, имитируя сердечные сокращения. В состав жидкости входила насыщенная кислородом кровь и препараты, позволяющие замедлить гибель мозговых клеток.

Спустя 6 часов эксперимента ученым удалось частично обратить гибель мозговых клеток, добившись от мозга реакции на медпрепараты и коммуникации между нейронами. Уровень потребления мозгом кислорода соответствовал здоровому состоянию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в университете Тель-Авива (Израиль) группа ученых напечатала на 3D-принтере живое сердце размером 2,5 сантиметра (аналогичное кроличьему) из тканей тела человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: