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Земля-пожиратель: ученые сделали неожиданное заявление о нашей планете

вторник, 23 апреля 2019, 01:33
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Группа ученых-геологов под руководством Симона Мархи из Юго-западного исследовательского института в Боудере (США),исследовав образцы грунта с Луны, предположила, что Земля не единожды сталкивалась с другими космическими объектами, уничтожая их.

Об этом сообщает издание sputnik.

В ходе их исследования, были опровергнуты три существовавшие гипотезы относительно образования Луны, и наиболее вероятной стала та, где утверждается, что Луна образовалась после столкновения Земли с планетой Тейя, вследствие которого последняя была уничтожена.

Так, в лунных образцах соотношение изотопов было идентичным их пропорциям в мантии Земли, указывая, что по крайней мере поверхностные слои Луны сформировались из того же вещества, что и Земля.

Астроном Уильям Хартман затем предложил модель "ударного формирования" Луны. Согласно ей, 4,5 миллиарда лет назад, на земной орбите вокруг Солнца вращалась еще одна планета размером с Марс. В какой-то момент система вышла из равновесного состояния, и планета по касательной врезалась в нас, полностью расплавившись. Земля "поглотила" ее ядро, оно слилось с земным, а выброшенные обломки собрались в Луну.

Группа Симона Мархи попыталась объяснить особенности земных горных пород такими же столкновениями. Для этого создали компьютерную модель столкновений Земли с крупными планетезималями (зародышами планет) уже после рождения Луны.

В этот период существования Земли в Солнечную систему попало большое количество космического мусора. В основном, это были небольшие объекты вроде астероидов и комет, вещество которых равномерно распределилось на тогдашней поверхности Земли и составило порядка 0,5 процента от ее массы.

Модель Мархи показала, что, если хотя бы часть падающего тогда на Землю мусора являлась мини-планетами диаметром более 1 500 километров, то их ядра были бы целиком "поглощены" Землей. Такие объекты в частично разложенном состоянии погружались в землю, оставаясь неоднородностями в земной мантии.

Таким образом можно объяснить найденные коматиты зеленокаменного пояса Исуа в Гренландии, содержащие аномально высокие концентрации вольфрама-182 и не встречающиеся больше нигде на планете.

С теорией Мархи согласился и астрофизик Сяолэй Чжан, который пояснил раскол земного суперконтинента Родиния столкновением с другой планетой.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта группа ученых обнаружила на снимках, сделанных марсианскими роверами, объекты, которые вполне могут оказаться грибами, лишайниками и плесенью.

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