Очень близко от Земли пролетит астероид: назван способ наблюдать за ним

В пятницу, 22 марта, мимо Земли пролетит астероид шириной 39 метров.

Об этом сообщает издание Сnet.

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров.

Отмечается, что размер астероида 2019 EA2 вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российской Челябинск в 2013 году.

Ожидается, что астероид максимально приблизится к Земле 22 марта, наблюдать за ним можно будет на сайте проекта виртуального телескопа.

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километров, наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 000 километров.

Издание отмечает, что астероид относится к малым по размеру. Такие типы метеоров проходят мимо нашей планеты "достаточно регулярно", однако 2019 EA2 подойдет к нашей планете достаточно близко.

Астероид будет двигаться со скоростью 5 километров в секунду, что облегчит наблюдение за ним.

Как сообщал "Апостроф", Аппарат NASA OSIRIS-REx передал на Землю фотографии поверхности астероида Бенну, которые в этот раз сделаны крупным планом.