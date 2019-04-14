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Сфотографированной черной дыре дали интересное название

воскресенье, 14 апреля 2019, 00:27

Первую в истории сфотографированную черную дыру назвали Поэхи (Powehi).

Об этом сообщает The Guardian.

Название было предложено гавайским профессором Хило Ларри Кимурой. Отмечается, что в съемке черной дыры участвовало 8 телескопов, 2 из которых расположены на Гавайях.

По словам профессора, название Поэхи тесно связано с гавайскими мифами о сотворении мира. Дословно Powehi переводится как "украшенное бездонное темное творение" или "необъятная пустота". Po подразумевает глубокий темный источник бесконечного творения, а wehi - нечто, что удостоено украшений.

"Дать имя первой сфотографированной черной дыре это большая честь для меня и моей гавайской родословной", - сказала профессор..

Директор телескопа Maxwell Джессика Демпси считает, что имя Поэхи идеально описывает изображение черной дыры.

Астрофизики наблюдали за Поэхи 7 лет. Черная дыра находится в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли.

Как сообщал "Апостроф", соцсети отреагировали на публикацию снимка черной дыры многочисленными мемами и фотожабами.

Ранее появились последние фото Луны, сделанные перед крушением космическим аппаратом Beresheet.

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