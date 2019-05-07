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В Украине обнаружили останки древнего животного, возрастом 9 млн лет: фото и видео

вторник, 07 мая 2019, 03:17
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На берегу Каховского водохранилища близ поселка Малая Лепетиха студенты обнаружили три окаменелых позвонка хвостовой части доисторического кита цетотерия, проживающего на Земле с раннего миоцена до раннего плиоцена (9 миллионов лет назад).

Об этом сообщает сайт "Типичный Херсон".

Отмечается, что останки древнего кита были найдены учащимися Херсонского государственного университета.

Доцент кафедры ХГУ Николай Гоманюк, комментируя находку для прессы, уточнил, что современная Херсонщина 9 млн лет назад была частью Сарматского моря.

Цетотерий (лат. Cetotherium) – род млекопитающих подотряда усатых китов, проживавших на Земле около 10 млн лет назад. В длину они достигали от 2 до 8 метров, а обитали в умеренных и субтропических морях. Древние останки цетотериев обнаружены в Австрии, Румынии, Молдове, Украине, Турции, Грузии, России и США.

Как сообщал "Апостроф", ранее на острове Лузон (Филиппины) были найдены останки как минимум трех вымерших людей ранее неизвестного вида, которые жили больше 50 тысяч лет назад.

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