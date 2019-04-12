Найден неизвестный ранее вид человека Homo luzonensis: опубликованы фото и видео

На острове Лузон (Филиппины) были найдены останки как минимум трех вымерших людей ранее неизвестного вида, которые жили больше 50 тысяч лет назад.

Об этом сообщает издание Nature.

Археологи предварительно назвали найденного человека Homo Luzonensis (человек с острова Лузон). Морфологически такой человек сочетал в себе как черты одновременно и человека современного типа и древних - австралопитеков и парантропов.

Так, антропологи нашли по две фаланги пальцев рук и ног, фрагмент бедренной кости и семь коренных зубов. Предполагается, что это останки трех человек - двух взрослых и ребенка. Зубы частично были схожи и на вид человека Homoerectus(найдены в Азии) и на Homofloresiensis (с острова Флорес, Индонезия), в то же время фаланги пальцев были похожи на соответствующие кости австралопитеков.

"Как правило, хотя и не всегда, размер зубов отражает размер тела млекопитающих, поэтому мы считаем, что Homo luzonensis, вероятно, были сравнительно маленькими. Насколько, мы пока не знаем. Нам нужно будет найти другие элементы скелета, по которым мы сможем точнее оценить их размеры" — сообщил исследователь из группы.

Эксперты предположили, что вымершие люди могли добраться до Лузона и развиваться там по особому пути, исходя из местных эндемичных видов фауны.

Ранее, еще в 2007 году группа археологов обнаружила поблизости от места нынешних раскопок плюсневую кость человека, однако, к какому именно виду человека она принадлежит, установить не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее палеонтологи из Оксфордского музея естественной истории нашли останки доисторического вида морского огурца, который жил 430 млн лет назад и назвали его в честь чудовища Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.