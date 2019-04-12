РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

12 апреля

01:27
Найден неизвестный ранее вид человека Homo luzonensis: опубликованы фото и видео
00:29
​Под Ровно в поле нашли огромную гору хлеба: фото, видео и подробности
00:09
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля

23:50
Лига Европы: "Арсенал" одержал уверенную победу над итальянским топ-клубом
23:50
Кандидата в президенты наказали за нарушение на выборах
23:21
Я закончу через 5 лет! Полное видео ссоры Порошенко и Зеленского в эфире 1+1
23:18
Космический аппарат Beresheet разбился при посадке на Луну: последние фото
22:55
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире 1+1: они поругались в прямом эфире
22:30
Какой будет погода на Вербное воскресенье: народный синоптик озвучил прогноз
22:02
Стала известна судьба блогера, пропавшего в Киеве
21:49
Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО - Яценюк
21:31
В России священник без прав, но с наградой от Путина сбил ребенка: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Найден неизвестный ранее вид человека Homo luzonensis: опубликованы фото и видео

пятница, 12 апреля 2019, 01:27

На острове Лузон (Филиппины) были найдены останки как минимум трех вымерших людей ранее неизвестного вида, которые жили больше 50 тысяч лет назад.

Об этом сообщает издание Nature.

Археологи предварительно назвали найденного человека Homo Luzonensis (человек с острова Лузон). Морфологически такой человек сочетал в себе как черты одновременно и человека современного типа и древних - австралопитеков и парантропов.

Так, антропологи нашли по две фаланги пальцев рук и ног, фрагмент бедренной кости и семь коренных зубов. Предполагается, что это останки трех человек - двух взрослых и ребенка. Зубы частично были схожи и на вид человека Homoerectus(найдены в Азии) и на Homofloresiensis (с острова Флорес, Индонезия), в то же время фаланги пальцев были похожи на соответствующие кости австралопитеков.

"Как правило, хотя и не всегда, размер зубов отражает размер тела млекопитающих, поэтому мы считаем, что Homo luzonensis, вероятно, были сравнительно маленькими. Насколько, мы пока не знаем. Нам нужно будет найти другие элементы скелета, по которым мы сможем точнее оценить их размеры" — сообщил исследователь из группы.

Эксперты предположили, что вымершие люди могли добраться до Лузона и развиваться там по особому пути, исходя из местных эндемичных видов фауны.

Ранее, еще в 2007 году группа археологов обнаружила поблизости от места нынешних раскопок плюсневую кость человека, однако, к какому именно виду человека она принадлежит, установить не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее палеонтологи из Оксфордского музея естественной истории нашли останки доисторического вида морского огурца, который жил 430 млн лет назад и назвали его в честь чудовища Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: