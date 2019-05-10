На Сейшельских островах "ожили" птицы, вымершие тысячелетия назад: фото

На Сейшельских островах "воскрес" спустя несколько тысяч лет вымерший вид наземных птиц – кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri).

Об этом сообщается в материале Zoological Journal of the Linnean Society.

"Воскрешение" вымершей птицы произошло благодаря явлению итеративной эволюции, когда из одного и того же предка развивается один и тот же вид животных в разное время.

Отмечается, что указанный вид птиц считался вымершим на протяжении 36 тысяч лет. Вымирание его произошло из-за того, что в местах его обитания не было хищников – птицы не сумели эволюционировать и научиться летать для защиты от них и погибли вследствие своей малой подвижности в результате стихийных бедствий.

Кювьеров пастушок появился на месте своего вымирания – крупном атолле, после того, как он снова всплыл на сушу. Такой вывод ученые сделали, найдя там останки птицы.

"Эти уникальные окаменелости дают неопровержимые доказательства того, что член семейства пастушковых дважды колонизировал атолл. Он прилетел, скорее всего, с Мадагаскара, и каждый раз прилетая на атолл терял способность к полету, превращаясь в другой вид. Ископаемые свидетельства, которые мы представили, уникальны для этих птиц и олицетворяют их способность успешно колонизировать изолированные острова и довольно быстро терять способность к полету в результате итеративной эволюции", — сказал доктор Джулиан Хьюм, ведущий автор исследования, научный сотрудник Музея естественной истории.

Как сообщал "Апостроф", ранее на берегу Каховского водохранилища близ поселка Малая Лепетиха студенты обнаружили три окаменелых позвонка хвостовой части доисторического кита цетотерия, проживающего на Земле с раннего миоцена до раннего плиоцена.