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Ученые назвали один продукт, который убивает голод

понедельник, 13 мая 2019, 02:24
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Острый красный перец может помочь в борьбе с лишним весом, поскольку его добавление в пищу поможет более длительное время чувствовать себя сытым.

Об этом заявили ученые из Университета Пердью в США.

В частности, во время эксперимента с кайенским перцем, было установлено, что добавление его в пищу притупляет чувство голода, способствуя тому, что человек не переедает и ему не хочется часто есть.

В рамках эксперимента ученые в течение полутора месяца кормили едой с кайенским перцем две группы людей с избыточным весом. Группы были распределены в зависимости от любви человека к острой пище. Тем, кто и ранее был склонен к употреблению острого – давали в шесть раз больше перца, чем любителям обычной еды.

Вместе с тем, эксперимент показал, что обе группы одинаково реагировали на перец в качестве убийцы голода.

Исследователи отметили, что даже те участники эксперимента, которые изначально не любили перец и добавляли его в пищу совсем немного, продемонстрировали снижение чувства голода. Также кайенский перец способствовал снижению их аппетита в отношении жирной, сладкой и соленой еды.

По материалам "Медикфорум"

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о диете, которая позволит сбросить до 7 кг за неделю.

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