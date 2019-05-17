NASA показало вблизи фантастические пейзажи на Марсе: фото и видео

Марсоход NASA Curiosity переехал в новую часть горы Шарп на Марсе и переслал на Землю новые снимки местных пейзажей.

Об этом сообщает пресс-служба марсианской миссии американского аэрокосмического агентства.

Также было показано новое анимированное видео полета над горой Шарп на Марсе, где Curiosity находится с 2014 года. Видео показывает виды с нескольких областей горы, где марсоход уже собирал образцы – "глиносодержащие единицы". Здесь же были обнаружены сульфатные минералы, указывающие на "высыхание" и окисление поверхности планеты.

На видео показан и предполагаемый маршрут, который для Curiosity готовят в дальнейшем. Отмечается, что каждый заснятый район горы представляет собой отдельный период в ее истории, и ученые планируют "охватить" и изучить как можно больше территорий. Одной из главных целей исследования является попытка узнать больше о воде на Марсе и о том моменте, когда климат начал меняться.

В пресс-релизе отмечается, что NASA планирует высадить астронавтов на Луну к 2024 году, и сейчас идет активная работа над технологиями, которые будут разработаны для Луны и в дальнейшем сделают возможными миссии роботов и людей на Марс.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показало фото катастрофы космического корабля Beresheet на поверхности Луны в апреле этого года.