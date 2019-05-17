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Представлен концепт уникального сверхскоростного пассажирского самолета: видео

пятница, 17 мая 2019, 02:27
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Компания Hermeus уведомила о плане разработать самолет, который будет способен летать со скоростью до пяти Махов, концепт был выложен компанией в открытый доступ.

Об этом сообщает издание NakedScience.

Отмечается, что высокая скорость нового самолета позволит сократить время полетов больше чем в четыре раза.

Представители Нermeus успели объявить о привлечении первых инвестиций на строительство борта. За их счет разработчики планируют создать демонстратор силовой установки и другие технологии, необходимые для оснащения нового "самого быстрого в истории" самолета.

В данный момент Неrmeusне оглашает детальных характеристик изделия, отмечая лишь, что его характеристики будут ясны после создания основных частей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине завершили ремонт и модернизацию военно-транспортного самолета Ан-26 для Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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