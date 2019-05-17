Ученые обнаружили в Млечном Пути таинственную темную материю

Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь некие "рваные дыры", которые, по их предположениям, были образованы темной материей.

Об этом сообщается в докладе, представленном в ходе форума Американского физического общества (APS) в Денвере.

Так, были представлены снимки одного из самых длинных звездных потоков галактики GD-1, где можно заметить промежуток с нарушенным потоком светил в виде "рваной раны".

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики уточнили, что на этом промежутке распределение звезд нарушено таким образом, словно галактика "пробита" неизвестным "снарядом".

"Мы не можем связать этот "снаряд" ни с одним наблюдаемым излучающим объектом, он намного массивнее звезды, нечто уровня миллиона солнц. Звезд такой массы не бывает, это можно исключить. А если это черная дыра, то она должна быть сверхмассивной черной дырой — вроде той, что расположена в центре нашей Галактики", - отметила докладчица группы ученых.

Она рассказала о предположении, что такой промежуток могла оставить темная материя – форма вещества, которую невозможно увидеть, но при этом оказывающую определяющее влияние на формирование структуры Вселенной.

Как сообщал "Апостроф", ранее американское космическое агентство NASA опубликовало впечатляющий снимок Вселенной, состоящий из 7,5 тысяч фрагментов, который снимали в течении 16 лет.