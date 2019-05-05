NASA показало впечатляющее фото Вселенной, которое снимали 16 лет

Американское космическое агентство NASA опубликовало впечатляющий снимок Вселенной, состоящий из 7,5 тысяч фрагментов.

Как отмечается, фото были сделаны телескопом Hubble. На создание впечатляющего снимка было потрачено 16 лет.

В NASA также рассказали, что на изображении поместились 265 тысяч галактик.

На сайте агентства фотография опубликована в нескольких вариантах: самый детальный снимок занимает объем более 1 гигабайта. В то же время, оригинал фотографии весит более 250 гигабайт и не открывается стандартными программами.

Для того, чтобы обычные пользователи смогли оценить масштаб проделанной работы, в NASA опубликовали впечатляющее видео, показывающее эпичность фотографии.

Как сообщал "Апостроф", ранее уфолог обнаружил на снимках Марса от NASA египетскую гробницу.