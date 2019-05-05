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NASA показало впечатляющее фото Вселенной, которое снимали 16 лет

воскресенье, 05 мая 2019, 15:49
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Американское космическое агентство NASA опубликовало впечатляющий снимок Вселенной, состоящий из 7,5 тысяч фрагментов.

Как отмечается, фото были сделаны телескопом Hubble. На создание впечатляющего снимка было потрачено 16 лет.

В NASA также рассказали, что на изображении поместились 265 тысяч галактик.

На сайте агентства фотография опубликована в нескольких вариантах: самый детальный снимок занимает объем более 1 гигабайта. В то же время, оригинал фотографии весит более 250 гигабайт и не открывается стандартными программами.

Для того, чтобы обычные пользователи смогли оценить масштаб проделанной работы, в NASA опубликовали впечатляющее видео, показывающее эпичность фотографии.

Как сообщал "Апостроф", ранее уфолог обнаружил на снимках Марса от NASA египетскую гробницу.

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