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Hubble показал впечатляющее фото смерти галактики

вторник, 21 мая 2019, 02:25
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NASAпоказали сделанный космическим телескопом Hubbleснимок галактики NGC 4485, которая исказилась вследствие гравитационного "удара" со стороны другой, более крупной галактики - NGC 4490.

Снимок был опубликован пресс-службой американского аэрокосмического агентства.

Так, галактика NGC 4485 получила разрыв в своей структуре из-за гравитационного воздействия другой галактики. В местах "контакта" в ней начали образовываться горячие голубые звезды и хаотичные сгустки пыли и газа. Гравитационные силы изменяют очертания галактик, и в них продолжают происходить мощные вспышки звездообразования. Также здесь образуются гигантские газовые "карманы".

Точное расположение двух столкнувшихся галактик – созвездие Гончие Псы из Атласа пекулярных (необычных) галактик Arp 269, и находятся они на расстоянии 30 млн световых лет от Земли.

Снимок был сделан при помощи камеры Wide Field Camera 3.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили внутри нашей галактики Млечный Путь гигантские дыры, проделанные неизвестным и очень плотным объектом.

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