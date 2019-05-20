RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 мая

02:28
Ученых поставила в тупик гигантская аномалия в Млечном Пути
01:24
Пати хард: опубликовано яркое видео учений украинских военных
00:15
Любимицу пропагандистов Кремля собрались депортировать в Украину

19 мая

23:53
​Харьковчане подрались на митинге против переименования проспекта: опубликованы фото
23:26
​В больнице Днепра умер раненный на Донбассе украинский боец: фото
23:10
Швейцария - Россия - 0-3: видео голов матча ЧМ по хоккею
23:08
Пленных украинских моряков в России изолировали от адвокатов
22:39
​Позорище: сети взорвало видео драки с пьяной пассажиркой на борту самолета
22:16
​В Ивано-Франковске попрощались с погибшим на Донбассе десантником: фото
21:41
​В шляпе погибшего деда: скандальная Поклонская снова рассмешила сеть
21:12
​Зеленский прибыл на репетицию своей инаугурации: опубликовано видео
20:58
В Microsoft обновили свою легендарную программу и показали новые функции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученых поставила в тупик гигантская аномалия в Млечном Пути

понедельник, 20 мая 2019, 02:28
переглянути новину українською

Ученые обнаружили внутри нашей галактики Млечный Путь гигантские дыры, проделанные неизвестным и очень плотными объектом.

Об этом стало известно во время конференции Американского физического общества в Денвере (США).

Так, команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики рассказали, что что-то "словно пуля пронзило и сделало гигантские дыры внутри нашей галактики Млечный Путь".

В частности, астрофизик Анна Бонака рассказала, что обнаруженные аномалии находятся в самом длинном звездном потоке Млечного Пути - GD-1. По ее словам, ранее там были шаровое скопление или же карликовая галактика, а сейчас – звезды разлетаются. Именно в разлете звезд астрофизик заметила странности. Так, при обычных условиях, разлет звезд выглядел бы более-менее одинаково и вытягивался бы в одну линию с разрывом там, где изначально находилось скопление. Однако наблюдения показали, что у GD-1 есть второй разрыв, которые отличается рваными краями, словно какой-то объект прорвал его.

"Это нечто намного массивнее звезды. В миллион раз массивнее нашего Солнца. Звезд такой массы просто нет. Мы не можем этого объяснить. Если бы речь шла о черной дыре, то она должна была бы быть такой же сверхмассивной, как та, что находится в центре нашей галактики", — рассказала Бонака в интервью Live Science.

По ее мнению речь может идти об еще одной черной дыре, которая находится в Млечном Пути. Однако, отмечает Бонака, никаких следов ее существования учеными ранее не было обнаружено. Также Бонака напоминает, что у большинства крупных галактик наблюдается всего одна сверхмассивная черная дыра в центре.

Ученая также допускает, что речь идет об объекте, который в значительной мере состоит из темной материи.

"Возможно, это светящийся объект, который прячется где-то в галактике. Однако это маловероятно, поскольку его размеры, — а речь идет о 10–20 парсеках (от 30 до 65 световых лет) в поперечнике — было бы нелегко скрыть", — резюмирует она.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили об аномальном поведении самого опасного вулкана в мире.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: