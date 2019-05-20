Ученых поставила в тупик гигантская аномалия в Млечном Пути

Ученые обнаружили внутри нашей галактики Млечный Путь гигантские дыры, проделанные неизвестным и очень плотными объектом.

Об этом стало известно во время конференции Американского физического общества в Денвере (США).

Так, команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики рассказали, что что-то "словно пуля пронзило и сделало гигантские дыры внутри нашей галактики Млечный Путь".

В частности, астрофизик Анна Бонака рассказала, что обнаруженные аномалии находятся в самом длинном звездном потоке Млечного Пути - GD-1. По ее словам, ранее там были шаровое скопление или же карликовая галактика, а сейчас – звезды разлетаются. Именно в разлете звезд астрофизик заметила странности. Так, при обычных условиях, разлет звезд выглядел бы более-менее одинаково и вытягивался бы в одну линию с разрывом там, где изначально находилось скопление. Однако наблюдения показали, что у GD-1 есть второй разрыв, которые отличается рваными краями, словно какой-то объект прорвал его.

"Это нечто намного массивнее звезды. В миллион раз массивнее нашего Солнца. Звезд такой массы просто нет. Мы не можем этого объяснить. Если бы речь шла о черной дыре, то она должна была бы быть такой же сверхмассивной, как та, что находится в центре нашей галактики", — рассказала Бонака в интервью Live Science.

По ее мнению речь может идти об еще одной черной дыре, которая находится в Млечном Пути. Однако, отмечает Бонака, никаких следов ее существования учеными ранее не было обнаружено. Также Бонака напоминает, что у большинства крупных галактик наблюдается всего одна сверхмассивная черная дыра в центре.

Ученая также допускает, что речь идет об объекте, который в значительной мере состоит из темной материи.

"Возможно, это светящийся объект, который прячется где-то в галактике. Однако это маловероятно, поскольку его размеры, — а речь идет о 10–20 парсеках (от 30 до 65 световых лет) в поперечнике — было бы нелегко скрыть", — резюмирует она.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили об аномальном поведении самого опасного вулкана в мире.