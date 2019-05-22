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Ученые показали огромный океан под ледяной поверхностью Плутона

среда, 22 мая 2019, 05:37
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Группа геофизиков из Японии представила гипотезу, что под поверхностью Плутона может находиться огромный океан из жидкости.

Об этом сообщается в материале журнала Nature Geoscience.

Так, ученые разработали модель, согласно которой подо льдом на Плутоне находится целый океан жидкости, который может покрывать всю планету. Основывают свои исследования они на снимках равнины Спутника – плоской ледяной низины, диаметром почти 1500 километров.

Исследователь Суничи Камата вместе с коллегами предположил, что под поверхностью равнины Спутника имеется слой газовых гидратов, которые могли обеспечить изоляцию для сохранения жидкости. Ученые провели компьютерное моделирование эволюции Плутона с формирования Солнечной системы как с океаном и защищающим его слоем, так и без. Расчеты показали, что с учетом возраста и скромных размеров карликовой планеты океан должен был давно замерзнуть.

Как сообщал "Апостроф", ранее марсоход NASA Curiosity переехал в новую часть горы Шарп на Марсе и переслал на Землю новые снимки местных пейзажей, подтверждающие, что на планете могли быть океаны.

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