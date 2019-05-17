NASA показало идеальный дом для жизни на Марсе: видео

Американское космическое агентство NASA назвало победителя конкурса на проект лучшего дома для жизни на Марсе.

Как стало известно, приз в 500 тыс. долларов получило Нью-йоркское агентство дизайна и архитектуры AI SpaceFactory.

Отмечается, что перед участниками конкурса стояла задача напечатать макет здания, который в три раза меньше оригинала. При этом, по условиям конкурса, в создании здания для жизни на Марсе должно быть минимальное участие человека. Кроме того, должны быть использованы материалы, которые можно найти на красной планете.

Euronews отмечает, что AI SpaceFactory напечатал свою модель проекта Marsha из биоразлагаемого и перерабатываемого биополимерного базальтового композита. Отмечается, что здание удачно прошло испытания на прочность и герметичность. Также никакого вреда зданию не нанес экскаватор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились завораживающие фото поверхности Марса.