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Ученые показали, как выглядел необычный крылатый динозавр весом 200 грамм: фото и видео

среда, 15 мая 2019, 13:28
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Ученые смогли открыть новый вид динозавров, представители которого жили на нашей планете примерно 163 миллиона лет назад.

Как говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature, открытый вид динозавров имел перья, а его крылья были похожи на крылья летучих мышей.

Новый вид динозавров получил название Ambopteryx longibrachium. Он представлял собой смесь птицы, летучей мыши и теропода. От носа до хвоста его длина была всего около 32 сантиметров, а весил он примерно 200 граммов.

В статье говорится, что это не первый первый известный динозавр с такими крыльями. Представитель его семейства был открыт в 2015 году и получил название Yi qi.

Ранее "Апостроф" сообщал, что палеонтологи нашли кусок янтаря в котором обнаружили древних существ.

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