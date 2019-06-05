Гуманоиды, Россия и глаз смерти: появился смешной прогноз скорого конца света

Нумерологи озвучили страшный прогноз о конце света, уточнив, что больше всех от надвигающейся катастрофы пострадает Россия.

По их словам, угроза грядет от планеты-убийцы Нибиру. Они уточняют, что катастрофа начнется ровно в 12:00.

Интересно, что эта новость переполошила весь мир, но особенно напугала жителей России. Нумерологи подсчитали, что именно РФ окажется в центре грядущей катастрофы.

Основываясь на координатах расположения "закладок" в пирамидах в Египте, Мексике и Тибете и др., инопланетные посланцы сделали центром цепи грядущих взрывов остров Пасхи, Бермудский треугольник.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз климатической катастрофы в ближайшие десятилетия. По мнению экспертов, из-за перемен климата уже к 2050 году жизнь человечества круто переменится.