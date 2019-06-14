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Кто и когда болел раком: ученые выдали сенсацию о смертельной болезни

пятница, 14 июня 2019, 11:43
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Ученые выяснили, что онкологические заболевания появились раньше динозавров.

Об этом сообщают РИА Новости

В частности, еще в 2001 году российские археологи раскопали скифское захоронение возрастом две с половиной тысячи лет. В могиле находились останки мужчины и женщины. На их скелетах были найдены странные темные точки. Когда ученные провели соответствующие экспертизы, то выяснилось, что это следы метастазов раковой опухоли.

После этого ученые обнаружили, что раком болели жители Древнего Египта, инки, обитатели Римской империи и англичане эпохи Средневековья. После оказалось, что от онкологии страдали вымершие человекообразные обезьяны-гоминиды.

Самое интересное, что онкологию обнаружили даже у динозавров мелового периода, которые обитали на Земле приблизительно 70 миллионов лет назад. Черепаха вида Pappochelys rosinae, жившая в раннем триасовом периоде 240 миллионов лет назад, болела остеосаркомой.

Впоследствии оказалось, что рак существовал еще в эпоху палеозоя. Раковые клетки обнаружили у примитивных зверообразных хищников горгонопсов. Они жили 255 миллионов лет назад, за 25 миллионов лет до появления динозавров. Исследователи нашли на клыках у горгонопсов своеобразные наросты. Результаты анализов показали, что это так называемые одонтомы, или доброкачественные опухоли зубной ткани. Они не опасны, однако их наличие говорит о том, что в древние времена такие опухоли могли перерастать в злокачественные.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые назвали первые симптомы рака, которые все игнорируют.

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