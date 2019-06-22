Есть ли жизнь вне Земли: ученые заявили о важной находке на спутнике Сатурна

Ученые обнаружили на одном из крупнейших спутников Сатурна Энцелад подо льдом обширный океан жидкой воды, которая близка по химическому составу к земной.

Об этом сообщается в пресс-релизе Вашингтонского университета.

В исследовании говорится, что вода Энцелада богата растворенным углекислым газом и по уровню кислотности близка к воде океанов Земли, что "повышает шансы обнаружить здесь жизнь".

Гейзеры спутника были изучены космическим зондом Cassini. Было обнаружено, что раствор воды в океане фракционируется и подвижные вещества выбрасываются активнее. Также выяснилось, что предыдущие исследование сильно недооценивали количество содержащихся в подледном океане углекислого газа, метана и водорода. Большие объемы этих веществ могут служить хорошей основой для развития органической жизни.

При этом ученые отмечают, что этот факт может говорить об обратном: обилие соединений, которые могли бы стать предпосылками для создания жизни, может быть связано и с тем, что их некому здесь потреблять.

Как сообщал "Апостроф", ранее в горах Махонджва в Южной Африке, в вулканических отложениях возрастом более трех миллиардов лет, были обнаружены частицы внеземного органического вещества.