Археологи раскопали необычный саркофаг времен Древнего Рима: опубликованы фото и видео

Археологи, которые проводили раскопки в историческом центре Гранады (Испания), неожиданно обнаружили свинцовый саркофаг времен Древнего Рима.

Об этом сообщает The History Blog.

Исследователи занимались раскопками под зданием Villamena, современным сооружением рядом с собором Гранады, которое было построено после того, как здание 14-го века было снесено в 1938 году.

При эмирах Гранады династии Насридов (1228−1492) это был склад, используемый генуэзскими торговцами для хранения товаров, таких как шелк и сахар. После Реконкисты католические величества превратили здание в тюрьму. Обветшавшая тюрьма была снесена в последний год Второй испанской республики. Только передние ворота остались стоять.

Поэтому, когда начались раскопки, археологи ожидали найти артефакты времен средневековья. Они выполняли археологические исследования в соответствии с требованиями закона перед подземными строительными работами. Они нашли несколько незначительных останков эпохи эмиров, не имеющих особого значения, и решили, прежде чем раскопки закончатся, чтобы спуститься немного глубже.

В паре метров под поверхностью под плитой из грязного песчаника, они обнаружили могилу. Когда плита была удалена, главный археолог Анхель Родригес был ошеломлен, увидев свинцовый саркофаг.

Родригес полагает, что саркофаг датируется 2 или 3 столетием нашей эры, когда свинцовые саркофаги были не совсем обычны. В Андалусии они были дорогими и труднодоступными, поскольку промышленность существовала только в Кордове, на расстоянии более 200 километров.

"Кордова — единственное место, где делают свинцовые саркофаги", — объясняет Родригес.

Свинцовый саркофаг весит от 300 до 350 кг и имеет те же размеры, что и классический гроб: 1,97 метра в длину и 40 сантиметров в высоту. Он немного шире в голове (56 сантиметров), чем в ноге (36 сантиметров). При первом осмотре Родригес подчеркнул, что нет никаких признаков надписи, но добавил, что "в нем все еще много глины и песка" и "мы увидим, когда мы его очистим".

Он должен был принадлежать богатому человеку, так как свинцовые саркофаги были чрезвычайно дороги даже в тех местах, где их делали на месте. Во 2 и 3 веках то, что сейчас находится в центре Гранады, было сельской местностью за пределами римского города. Район Альбайсин был центром скромного римского поселения. Там не было кладбища. По сообщениям, еще один свинцовый саркофаг был обнаружен рабочими в этом районе в 1902 году, но до того, как археологи смогли туда добраться, он был разграблен. Возможно, берег реки имел какое-то погребальное значение для жителей римского поселения.

В настоящее время саркофаг очищается и хранится в Археологическом музее Гранады. Исследователи решают, как лучше всего подходить к открытию гроба с наименьшим количеством урона.

Поскольку свинец очень хорошо сохраняет свое содержимое, возможно, саркофаг все еще хранит человеческие останки, возможно, даже текстиль, который проливает новый свет на погребальную практику Римской Гранады.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", западные ученые прекратили раскопки на участке в Синграули (Индия), где тремя месяцами ранее на кирпиче в храме 6-го века была обнаружена загадочная гравюра.