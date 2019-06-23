Планета уходит под воду: ученые дали новый прогноз поднятия уровня Мирового океана

Ледяной щит Гренландии при возрастании современного уровня выбросов полностью растает за тысячу лет.

Об этом сообщает журнал Science Advances, ссылаясь на данные ученых из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, что таяние ледников на острове ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов. В то же время недавний опрос ведущих климатологов показал, что уровень Мирового океана к 2100 году может подняться на 178 сантиметров.

Специалисты следят за процессами, происходящими в полярных регионах, в том числе за толщиной ледников. Они создали компьютерную модель и настроили в ней три основных сценария. Первый - увеличение количества парниковых газов, второй - стагнация, третий - снижение. Каждый сценарий они смоделировали 500 раз, слегка изменяя параметры атмосферы, интенсивности подводного таяния, антропогенных процессов и других.

В итоге авторы вычислили, что при первом сценарии ледяной щит Гренландии к концу третьего тысячелетия потеряет от 72 до 100 процентов своей массы, что отразится на повышении уровня Мирового океана в промежутке от 5,23 до 7,28 метра. Во втором случае растает от 26 до 57 процентов ледника, и тогда повышение будет наблюдаться в промежутке от 1,86 до 4,17 метра. В последнем варианте ледяной щит утратит от восьми до 25 процентов своей массы, а уровень Мирового океана может подняться до 1,88 метра.

"В более теплом климате ледники теряют районы, в которых летом снега выпадает больше, чем тает, где и образуются новые слои льда. Это похоже на обледенения в открытом холодильнике: они тают, если никто не подкладывает туда больше льда", - сказал один из авторов работы Марк Фанесток.

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