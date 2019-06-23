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Планета уходит под воду: ученые дали новый прогноз поднятия уровня Мирового океана

воскресенье, 23 июня 2019, 02:28
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Ледяной щит Гренландии при возрастании современного уровня выбросов полностью растает за тысячу лет.

Об этом сообщает журнал Science Advances, ссылаясь на данные ученых из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, что таяние ледников на острове ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов. В то же время недавний опрос ведущих климатологов показал, что уровень Мирового океана к 2100 году может подняться на 178 сантиметров.

Специалисты следят за процессами, происходящими в полярных регионах, в том числе за толщиной ледников. Они создали компьютерную модель и настроили в ней три основных сценария. Первый - увеличение количества парниковых газов, второй - стагнация, третий - снижение. Каждый сценарий они смоделировали 500 раз, слегка изменяя параметры атмосферы, интенсивности подводного таяния, антропогенных процессов и других.

В итоге авторы вычислили, что при первом сценарии ледяной щит Гренландии к концу третьего тысячелетия потеряет от 72 до 100 процентов своей массы, что отразится на повышении уровня Мирового океана в промежутке от 5,23 до 7,28 метра. Во втором случае растает от 26 до 57 процентов ледника, и тогда повышение будет наблюдаться в промежутке от 1,86 до 4,17 метра. В последнем варианте ледяной щит утратит от восьми до 25 процентов своей массы, а уровень Мирового океана может подняться до 1,88 метра.

"В более теплом климате ледники теряют районы, в которых летом снега выпадает больше, чем тает, где и образуются новые слои льда. Это похоже на обледенения в открытом холодильнике: они тают, если никто не подкладывает туда больше льда", - сказал один из авторов работы Марк Фанесток.

Как сообщал "Апостроф", международная группа ученых дала прогноз наихудшего сценария глобального потепления, который может привести к войнам и голоду.

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