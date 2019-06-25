Ученые обнаружили необъяснимое явление на Уране

Ученые обнаружили поблизости Урана странное свечение и тепловую волну, которая подогревает кольца планеты.

Об этом сообщает Astronews.

Так, были опубликованы фото, полученные при помощи телескопа AtacamaLargeMillimeter/submillimeterArray, который может определять температуру космических объектов нашей Галактики. Согласно его данным, температура колец Урана составила минус 195 градусов Цельсия, при этом стандартная температура в космосе – минус 273 градуса. Такая температура способна обеспечить закипание жидкого азота на небесных телах и спровоцировать еще ряд необычных реакций. Ученые пока не выявили связи температурного явления со влиянием кольца эпсилон вокруг планеты.

"Мы уже знаем, что кольцо эпсилон является весьма необычным, поскольку мы не видим в нем более мелких частиц. Мы сделали еще один шаг вперед на пути к пониманию природы колец Урана", - сказал главный автор исследования и член магистратуры Калифорнийского университета в Беркли, США, Эдвард Мольтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в атмосфере Марса были обнаружены новые доказательства возможного существования жизни на планете, речь идет о следах метана, который обычно выделяют живые микроорганизмы.