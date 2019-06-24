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NASA нашло новые доказательства жизни на Марсе

понедельник, 24 июня 2019, 02:27
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В атмосфере Марса были обнаружены новые доказательства возможного существования жизни на планете, речь идет о следах метана, который обычно выделяют живые микроорганизмы.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Открытие было сделано с помощью марсохода Curiosity. Ученые запросили дополнительную информацию относительно находки. Планируется провести ряд экспериментов для подтверждения полученной информации.

Ранее в пробах грунта из пустыни Атакама в Чили, которая крайне близка к марсианской среде, были найдены живые организмы. Они сумели полностью адаптироваться к жизни в таких условиях. Ученые сделали предположение, что ровно таким же образом может быть найдена жизнь на "красной планете".

Как сообщал "Апостроф", ранее американское космическое агентство NASA провело успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.

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