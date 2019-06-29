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Ученые сделали сенсационное открытие про древних крокодилов: фото

суббота, 29 июня 2019, 05:31
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Ученые выяснили, что некоторые из предков современных крокодилов были растительноядными.

Об этом сообщает журнал Current Biology.

Такое открытие сделали Киган Мельстром (Keegan Melstrom) и Рэндалл Айрмис (Randall Irmis) из Музея естественной истории Юты. Они исследовали в древних останках зубы родственников крокодилов, чтобы доказать, что некоторые виды действительно были вегетарианцами. Ученые рассмотрели более 150 образцов, сохранившихся от 16 различных представителей группы Crocodyliformes.

"Жившие в раннем юрском периоде, они предшествовали современным крокодилам, аллигаторам и гавиалам, и форма их зубов свидетельствует о большом разнообразии пищи. Судя по полученным данным, как плотоядные, так и растительноядные виды присутствовали как минимум в трех группах Crocodyliformes, а возможно, и в шести", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Crocodyliformes пережили великое Триасовое вымирание и существовали на протяжении всей "эпохи динозавров". Судя по имеющимся данным, растительноядные формы исчезли вместе с ними в Мел-палеогеновом вымирании. Лишь плотоядные виды сумели сохраниться и развились в чрезвычайно опасных хищников нашей эпохи.

Ученые предполагают, что растительноядные животные вообще более подвержены вымираниям, нежели плотоядные, однако эту теорию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых в ходе раскопок в регионе Дамухи на Кубе обнаружила большое количество останков летающих рептилий, проживавших на Земле в меловой период (145 млн - 66 млн лет назад), - птерозавров.

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