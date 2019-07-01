SpaceX запустит крупнейший в мире космический корабль: фото и подробности

Компания SpaceX планирует провести первый коммерческий старт своего космического корабля Starship (ранее — Big Falcon Rocket) уже через два года.

Об этом сообщил вице-президент компании Джонатан Хофеллер, передает "Naked Science".

Starship — самая мощная в истории SpaceX ракета и крупнейший в мире космический корабль, предназначенный для полетов на Луну и Марс, а также для межконтинентальных перелетов в пределах нашей планеты. Семь двигателей Raptor будут приводить в действие Starship, а 31 — Super Heavy.

"Мы ведем переговоры с тремя разными клиентами, речь уже идет о первой миссии, — заявил он. — Это все телекоммуникационные компании".

Верхняя ступень Starship и ракетный ускоритель Super Heavy могут перевозить груз до 20 тысяч килограммов на геостационарную орбиту или более 100 тысяч килограммов на низкую околоземную орбиту. Кроме того, оснащенная девятиметровым головным обтекателем система запуска будет использоваться не только для доставки экипажа на Луну и Марс, но и для отправки спутников на орбиту.

Как подчеркнул Хофеллер, компания намерена провести несколько тестовых полетов Starship (сколько именно, он не уточнил), чтобы продемонстрировать клиентам систему запуска и убедить их в надежности миссии.

В апреле SpaceX впервые испытала прообраз своего космического корабля. Хофеллер пообещал, что последующие тесты, которые, по его словам, проведут в ближайшие месяцы, будут еще грандиознее. При этом испытательный некоммерческий полет до орбиты может состояться к концу этого года.

Цель компании — в итоге заменить используемые сегодня Falcon 9 и Falcon Heavy многоразовым ускорителем Super Heavy и верхней ступенью Starship.

"Falcon 9 и Falcon Heavy будут существовать до тех пор, пока они будут востребованы среди наших клиентов. Однако будет здорово, если они устареют вследствие того, что появится более привлекательный продукт по более выгодной цене", — добавил Хофеллер.

По его словам, цены на запуски в дальнейшем будут только падать благодаря возможности многоразового использования аппаратов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ракету Falcon 9 запустили в космос с самым дорогим грузом в истории.