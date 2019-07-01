RU  UA  EN

понедельник, 1 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

1 июля

11:04
"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали
10:58
​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса
10:45
Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле
10:44
В Украине сняли на видео настоящий торнадо
10:44
Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз
10:42
​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине
10:25
Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ
10:19
Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается
10:17
Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе
10:09
​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео
10:07
Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
09:53
В Кабуле взорвали дипломатический квартал: много погибших, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

SpaceX запустит крупнейший в мире космический корабль: фото и подробности

понедельник, 01 июля 2019, 03:32
переглянути новину українською

Компания SpaceX планирует провести первый коммерческий старт своего космического корабля Starship (ранее — Big Falcon Rocket) уже через два года.

Об этом сообщил вице-президент компании Джонатан Хофеллер, передает "Naked Science".

Starship — самая мощная в истории SpaceX ракета и крупнейший в мире космический корабль, предназначенный для полетов на Луну и Марс, а также для межконтинентальных перелетов в пределах нашей планеты. Семь двигателей Raptor будут приводить в действие Starship, а 31 — Super Heavy.

"Мы ведем переговоры с тремя разными клиентами, речь уже идет о первой миссии, — заявил он. — Это все телекоммуникационные компании".

Верхняя ступень Starship и ракетный ускоритель Super Heavy могут перевозить груз до 20 тысяч килограммов на геостационарную орбиту или более 100 тысяч килограммов на низкую околоземную орбиту. Кроме того, оснащенная девятиметровым головным обтекателем система запуска будет использоваться не только для доставки экипажа на Луну и Марс, но и для отправки спутников на орбиту.

Как подчеркнул Хофеллер, компания намерена провести несколько тестовых полетов Starship (сколько именно, он не уточнил), чтобы продемонстрировать клиентам систему запуска и убедить их в надежности миссии.

В апреле SpaceX впервые испытала прообраз своего космического корабля. Хофеллер пообещал, что последующие тесты, которые, по его словам, проведут в ближайшие месяцы, будут еще грандиознее. При этом испытательный некоммерческий полет до орбиты может состояться к концу этого года.

Цель компании — в итоге заменить используемые сегодня Falcon 9 и Falcon Heavy многоразовым ускорителем Super Heavy и верхней ступенью Starship.

"Falcon 9 и Falcon Heavy будут существовать до тех пор, пока они будут востребованы среди наших клиентов. Однако будет здорово, если они устареют вследствие того, что появится более привлекательный продукт по более выгодной цене", — добавил Хофеллер.

По его словам, цены на запуски в дальнейшем будут только падать благодаря возможности многоразового использования аппаратов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ракету Falcon 9 запустили в космос с самым дорогим грузом в истории.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: