Археологи нашли в Чернигове захоронения времен Киевской Руси: опубликованы фото

В Чернигове археологи обнаружили древнерусское захоронение и древние здания напротив Центрального рынка.

Об этом сообщает издание "Чернигов древний".

"Раскопанное захоронение относится где-то к 12 столетию. В нем обнаружены следы забора и зданий того же периода", - сообщил исследователь Игорь Игнатенко.

По словам ученого, ранее на проспекте Победы, возле местного клуба строители проводили несогласованные с памятникоохранными организациями работы по укладке тротуаров.

"Удалось приостановить работы по реставрации тротуара до проведения зачистки и фиксации археологических объектов на этом участке. Начало работ показало, что на этом месте в 10 в. находился могильник, возможно курганный. Затем здесь была жилая или хозяйственная застройка в 13 в. Культурный слой этой эпохи был уничтожен при предыдущих реконструкциях, но почва из этого слоя случается в отложенном виде в более поздних перекопах, причем керамики поздней 13 в. вообще нет, похоже, что здесь не было интенсивной человеческой деятельности", - отмечает он.

Как сообщал "Апостроф", в середине июня ученые прекратили раскопки на участке в Синграули (Индия), где тремя месяцами ранее на кирпиче в храме 6-го века была обнаружена загадочная гравюра - человек в кепке с черепом.