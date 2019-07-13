Украина превратится в Австралию: ученые шокировали прогнозом по изменениям климата

Ученые Высшей технической школы Цюриха заявили, что к 2050 году максимальная температура воздуха летом в Киеве вырастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса - таким образом, Украина практически превратится в Австралию.

Результаты исследования обнародовало научное издание Plos One.

Так, были проанализированы 520 крупных городов мира. Ученые спрогнозировали, будет ли их климат в 2050 году больше напоминать собственные климатические условия или современные условия других городов в различных биоклиматических регионах.

"Климатические условия в более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут ближе напоминать условия других (расположенных гораздо южнее, - "Апостроф") крупных городов", - отметили исследователи.

Они добавили, что в 22% городов будут такие климатические условия, которых не испытывают ни в одном из крупных городов современности. При этом все города имеют тенденцию к переходу к субтропикам.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые дали новый прогноз относительно поднятия уровня Мирового океана.

Также исследователи считают, что ледник Туэйтса тает со слишком высокой скоростью и приближается к "точке невозврата".