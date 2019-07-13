RU  UA  EN

воскресенье, 14 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Новости

14 июля

08:09
Боевики устроили жесткую перестрелку на Донбассе: есть раненые
07:47
Сперва фекалии, теперь это: Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу
07:16
Пешеход-нарушитель попал под колеса такси в Киеве: фото
06:30
Гороскоп на 14 июля: у Раков будут сюрпризы, а Скорпионам нужно следить за своей внешностью
06:15
Часть Украины накроют грозы: синоптики рассказали, кому очень не повезет с погодой
05:33
Известный журналист рассказал, как Кремль пытается вернуть несуществующую Украину
04:20
Ученые показали анимационную карту Вселенной: опубликовано невероятное видео
03:41
Боевик ДНР убил полицейского в России: фото, видео и подробности
02:31
В Харькове устроили самосуд над пьяным вором: опубликовано видео
01:34
Убийца по кличке "Краб": соцсети разгневал жуткий инцидент со щенком в Днепре
00:27
В сети одной карикатурой показали печальную ситуацию в Украине

13 июля

23:55
Украинские военные поддержали осужденного в Италии бойца АТО: сильное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина превратится в Австралию: ученые шокировали прогнозом по изменениям климата

суббота, 13 июля 2019, 20:55
переглянути новину українською

Ученые Высшей технической школы Цюриха заявили, что к 2050 году максимальная температура воздуха летом в Киеве вырастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса - таким образом, Украина практически превратится в Австралию.

Результаты исследования обнародовало научное издание Plos One.

Так, были проанализированы 520 крупных городов мира. Ученые спрогнозировали, будет ли их климат в 2050 году больше напоминать собственные климатические условия или современные условия других городов в различных биоклиматических регионах.

"Климатические условия в более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут ближе напоминать условия других (расположенных гораздо южнее, - "Апостроф") крупных городов", - отметили исследователи.

Они добавили, что в 22% городов будут такие климатические условия, которых не испытывают ни в одном из крупных городов современности. При этом все города имеют тенденцию к переходу к субтропикам.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые дали новый прогноз относительно поднятия уровня Мирового океана.

Также исследователи считают, что ледник Туэйтса тает со слишком высокой скоростью и приближается к "точке невозврата".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: