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Приближаемся к точке невозврата: NASA предупредило о глобальной ледяной катастрофе

четверг, 11 июля 2019, 04:28
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Ученые считают, что ледник Туэйтса тает со слишком высокой скоростью и приближается к "точке невозврата".

Об этом сообщает The Guardian.

По мнению исследователей, ледник становится все более нестабильным, и вскоре его разрушение и последующее катастрофическое увеличение уровня океана может стать необратимым. Такой вариант возможен даже если глобальное потепление остановится, отмечают специалисты.

"Скорость потери льда у пяти ледников Антарктиды за последние шесть лет удвоилась и стала в пять раз выше, чем в 1990-х годах. При этом области интенсивного таяния льда распространяются с окраин во внутреннюю часть континента, а в некоторых местах толщина ледников уже уменьшилась на 100 метров", - говорится в материале.

Ледник Туэйтса, располагающийся в Западной Антарктиде, по прогнозам ученых, может потерять свою массу вследствие таяния в течение 150 лет после достижения "точки невозврата", что повысит уровень Мирового океана на полметра.

При потере стабильности ледник неминуемо разрушится, даже если средняя температура Земли прекратит расти. Таким образом, даже при самом оптимистичном прогнозе, человечество может столкнуться с катастрофой, связанной с проблемой ледников, уже через 300 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сообщили, что ледяной щит Гренландии при возрастании уровня выбросов, полностью растает за тысячу лет.

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