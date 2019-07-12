Ученые сделали громкое заявление по древним останкам Homo sapiens: фото находки

Учены провели исследование найденного образца человеческого черепа и он принадлежал древнейшему человеку нашего вида за пределами Африки.

Об этом сообщает журнал Nature.

Часть черепной кости археологи обнаружили еще 40 лет назад в пещере Апидима на западном побережье Греции. В частности, в 1970-х раскопки в Апидиме, под нынешним Ареополисом, обнаружили частичные останки, которые могли принадлежать шести-восьми людям эпохи плейстоцена. Образец Apidima 2 удалось определить как фрагменты черепа неандертальца и датировать возрастом 170 тысяч лет. Образец Apidima 1 тщательному изучению не подвергался и также считался неандертальским, не привлекая особого внимания антропологов.

Однако анализ, который провела команда исследователей из Греции и Германии, показал достоверные данные только сейчас. Ученые использовали компьютерную томографию и из фрагментов реконструировали 3D-модель задней части черепа. Она оказалась закруглена, что характерно для представителей Homo sapiens, а никак не для неандертальцев с их вытянутыми - в сравнении с нашими - черепными коробками. Эксперты провели датирование образца уран-свинцовым методом, определив его возраст в 210 тысяч лет.

Напомним, не так давно древнейшими останками людей за пределами Африки были названы образцы возрастом около 170 тысяч лет, найденные в Израиле. Вместе с тем генетические данные указывают, что первый выход наших предков в Евразию состоялся еще 220 тысяч лет назад. Так что греческая находка полностью укладывается в современные представления о древних миграциях сапиенсов.

По-видимому, Apidima 1 относится к периоду первой попытки сапиенсов закрепиться в Евразии - попытки не слишком удачной, после которой здесь снова воцарились неандертальцы. От той волны сохранились лишь каменные орудия и кости, поверх которых обнаруживаются лишь неандертальские останки.

Как сообщал "Апостроф", американские исследователи обнаружили в долине Аваш в Эфиопии хорошо сохранившиеся позвонки представителя рода австралопитеков, который обитал в Восточной Африке примерно четыре миллиона лет назад.