В 40 тысяч раз ярче Солнца: астрономы обнаружили редчайший объект во вселенной

Ученые обнаружили невероятно редкую нейтронную звезду, возникшую в результате столкновения двух белых карликов.

Об этом пишет Hi-News.

Белые карлики – останки звезд из плотного вещества, которые могут из-за повышенной массы быть подвергнуты эффекту гравитационного самопритяжения и в таком случае превращаются в нейтронную звезду или черную дыру.

Однако звездный объект J005311 - яркая инфракрасная звезда, расположенная внутри газового облака, не излучающая видимого света, предоставила новые сведения о белых карликах – оказалось, что эти космические объекты могут сливаться вместе.

"Прежде всего, эти результаты показывают, что слияния белых карликов случаются… Во-вторых, это показывает, что некоторые из этих слияний не заканчиваются взрывом ", - говорит соавтор исследования Гётц Графенер, астроном Боннского университета.

Предполагалось, что звезда, образовавшаяся вследствие слияния белых карликов, должна была после своего создания тут же разнестись на части из-за резкого роста плотности, но она получила достаточно тепла, чтобы обеспечить воспламенение углерода без взрыва. Таким образом J005311 горит и генерирует достаточно теплового давления, чтобы предотвратить коллапс.

Ученые считают, что звезда должна взорваться в ближайшее время и после этого она создаст сверхновую.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показали сделанный космическим телескопом Hubble снимок галактики NGC 4485, которая исказилась вследствие гравитационного "удара" со стороны другой галактики.