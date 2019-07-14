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Ученые показали анимационную карту Вселенной: опубликовано невероятное видео

воскресенье, 14 июля 2019, 04:20
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В сети показали анимационную карту Вселенной, которая показывает историю открытий планет за пределами Солнечной системы.

Видео опубликовали на YouTube-канале APOD Videos.

Специалисты портала APOD создали захватывающую анимационную карту на основе базы данных NASA. Карту решили приурочить к 4-тысячному открытию ученых в космосе, которое сделали в июне 2019 года.

В ролике показана уже изведанная часть внеземного космического мира. С помощью проекции специалисты продемонстрировали динамику открытия экзопланет астрономами. Также на видео разными цветами выделили способы поиска: некоторые тела были открыты при наблюдении периодического изменения яркости ближайшей к ним звезды, другая часть благодаря "колебаниям" звезд из-за гравитационных волн.

Как сообщал "Апостроф", Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) обнародовало фото невероятных взрывов в космосе, которые напоминают фейерверки.

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