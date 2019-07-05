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NASA показало захватывающее дух фото Земли, сделанное с МКС

пятница, 05 июля 2019, 04:25
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Американское аэрокосмическое агентство NASA показало фото Земли, сделанное астронавтами Международной космической станции.

Снимок был опубликован в официальном Instagram-аккаунте NASA.

В подписи к фотографии указана высота над уровнем земного моря, на которой она была сделана, а также точное географическое положение станции относительно Земли.

Уточняется, что блики, которые можно увидеть на снимке – это солнечные лучи, которые отражаются от поверхности моря.

"Сияние Солнца отражается от моря в Юго-Восточной Азии, когда МКС пролетает в 255 милях над Индонезией. Астронавты на борту космической станции пользуются возможностями наблюдения за Землей, которое помогает нам лучше понять нашу динамичную планету", - подписано фото.

В комментариях под фотографией пользователи отметили, что она полностью опровергает новомодную теорию о "плоской Земле": "Шах и мат, плоскоземляне", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили планетарное образование в системе звезды TW Гидры, которая расположена в 176 световых годах от Земли.

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