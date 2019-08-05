Ученые "скрестили" обезьяну и человека: появились фото и видео "мутанта"

Американо-испанская команда ученых провела шокирующий эксперимент, создав эмбрион-химеру из клеток обезьяны и человека.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на биолога и проректора по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес.
Исследования проводились в Китае, но вскоре были остановлены и подвергнуты жесткой критике из-за неэтичности.
Так, авторы ввели стволовые клетки человека в эмбрионы животных для выращивания новых органов, которые могли бы использоваться в трансплантации.
"Итоговая цель - создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых", - заявила Нуньес.
Как сообщал "Апостроф", ранее ученые провели исследование найденного образца человеческого черепа - он принадлежал древнейшему человеку нашего вида за пределами Африки.
Также ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.