Ученые "скрестили" обезьяну и человека: появились фото и видео "мутанта"

Американо-испанская команда ученых провела шокирующий эксперимент, создав эмбрион-химеру из клеток обезьяны и человека.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на биолога и проректора по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес.

Исследования проводились в Китае, но вскоре были остановлены и подвергнуты жесткой критике из-за неэтичности.

Так, авторы ввели стволовые клетки человека в эмбрионы животных для выращивания новых органов, которые могли бы использоваться в трансплантации.

"Итоговая цель - создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых", - заявила Нуньес.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые провели исследование найденного образца человеческого черепа - он принадлежал древнейшему человеку нашего вида за пределами Африки.

Также ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.