Появились впечатляющие фото и видео запуска Falcon 9 с израильским спутником

Во вторник, 6 августа, ракета носитель Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom.

Об этом сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX.

По информации компании, запуск был осуществлен с 40-й пусковой площадки на авиабазе США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:23 по восточному поясному времени или в 23:23 по UTC.

Ракета-носитель Falcon 9 доставила на геопереходную орбиту аппарат AMOS 17 со стартовой массой 6,5 тонн, который предназначен для расширения услуг по доступу к интернету районов Африки южнее Сахары.

Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, которая ранее уже дважды выводила на орбиту космические аппараты.

"Это был третий и последний полет для этого первого этапа Falcon 9, который ранее поддержал миссию Telstar-19 VANTAGE в июле 2018 года и миссию Es'hail-2 в ноябре 2018 года", — говорится в сообщении SpaceX.

Спутник AMOS-17 был разработан компанией Spacecom с использованием передовых технологий Boeing для обеспечения более широкой связи с Африкой. Он развернут на орбитальную позицию 17E, прямо над центральной Африкой, чтобы оптимизировать обслуживание в регионе.

AMOS-17 будет работать в диапазонах C, Ku и Ka с цифровым канализатором для обеспечения фиксированного покрытия C-диапазона с высокой пропускной способностью (HTS) для Африки. Спутник планируется эксплуатировать не менее 20 лет.

Ранее запуск неоднократно переносился в связи с проверкой надежности работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 июля состоялся запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако он закончился неудачей.