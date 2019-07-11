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Появилось видео неудачного запуска ракеты Vega со спутником Falcon Eye 1

четверг, 11 июля 2019, 11:24
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В четверг, 11 июля, состоялся запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако он закончился неудачей.

Видео запуска опубликовали на канале SciNews.

Так, запуск стартовал в 04:53 утра по киевскому времени. Ракета должна была доставить военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Примерно через две минуты после старта произошла серьезная проблема, которая привела к потере миссии. От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза", – сказала вице-президент компании Arianespace (французская коммерческая компания, основанная в 1980 году, которая осуществляет космические перевозки).

В результате возникшей проблемы, фрагменты ракеты с полезным грузом, разведывательным спутником ОАЭ, упали в океан.

О причинах аварии в компании пока не сообщали. По словам Фабрегетта, неполадки могла вызвать "серьезная аномалия". Специалисты Arianespace выясняют причины неудачи.

Отмечают, что проблемы с запуском Vega возникали уже несколько раз. Сначала этот запуск был запланирован на ночь с 5 на 6 июля, затем перенесен на воскресенье, 7 июля. Однако, тогда наблюдались сильные высотные ветры над площадкой Гвианского космического центра. Поэтому дату запуска снова передвинули - уже на 11 июля. Причем это первый неудачный запуск ракеты данного класса за 7 с половиной лет.

Как сообщал "Апостроф", житель Нидерландов заснял на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компании SpaceX Илона Маска.

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