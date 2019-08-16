Опубликованы лучшие научные фото 2019 года: такого вы еще не видели

В сети появились снимки из шорт-листа конкурса "Научный фотограф года" Королевского фотографического общества в Великобритании, в данный момент доступны для ознакомления семь фотографий-номинантов.

Так, в списке номинантов следующие фото, сделанные учеными и исследователями:

Структура мыльного пузыря, автор – Ким Кокс. На снимке видно, как пузырьки "оптимизируют пространство" в воздухе и создают при этом световые волны создают полосы в кадре.

Mapping Oxygen, автор – Ясмин Кроуфорд. Фото посвящено исследованию миалгического энцефаломиелита. Автор отмечает, что "создает образы, которые объясняют, раскрывают и сознательно связывают нас с неоднозначным и неизвестным".

"Спокойствие вечности", автор - Евгений Самученко. Фото было сделано в Гималаях, в Непале на озере Госаикунда, на высоте 4400 метров.

"Смущенный жук", автор - Дэвид Спирс. Фотограф запечатлел здесь жука-вредителя, который водится в зерновых и мучных изделиях.

"Туманность Северная Америка", автор - Дэйв Уотсон. Туманность Северная Америка, NGC7000, является эмиссионной туманностью в созвездии Лебедя. Замечательная форма туманности напоминает форму континента Северной Америки, в комплекте с видным Мексиканским заливом.

"Жук-олень", автор - Виктор Сикора. Фотограф использовал для снимка жука световую микроскопию с увеличением в пять раз.

"Телескоп Ловелла", автор - Мардж Брэдшоу. "Я была очарована телескопом Ловелла в Джодрелл Бэнк с тех пор, как отправилась в школьную поездку", — рассказывает Брэдшоу. По ее словам, в своем снимке она хотела детально показать износ телескопа вследствие его долгой работы для человека.

Отмечается, что победители премии будут объявлены 7 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показало новые кадры Юпитера, которые были сделаны телескопом Hubble. На них можно увидеть мощную бурю на планете.