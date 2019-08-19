В NASA показали, как две галактики разрывают друг друга в клочья: фото

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) показало фото, как две галактики разрывают друг друга в клочья.

Соответствующий снимок сделал космический телескоп Hubble.

На фото попал редкий космический коллапс, в ходе которого галактики NGC 4038 и NGC 4039 столкнулись и разорвали друг друга.

Отмечается, что когда галактики притягиваются друг к другу своей гравитацией, их формы искажаются до неузнаваемости.

По оценкам специалистов, космическое столкновение началось несколько сотен миллионов лет назад. В конце концов, галактики объединятся в одну, что приведет к рождению миллиардов новых звезд.

Как сообщал "Апостроф", ранее в NASA обнародовали фото невероятных взрывов в космосе, которые напоминают фейерверки.