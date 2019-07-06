RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

00:10
В NASA показали фото невероятных взрывов в космосе, напоминающих фейерверки

5 июля

23:58
Война продолжается: бой на Донбассе попал на видео
23:56
Умерла известный украинский волонтер: в сети волна скорби
23:36
​Оккупированный Донбасс готовятся вернуть Украине: интересный документ и фото
23:32
Возле Гибралтара задержали танкер с украинцами на борту: все подробности
23:31
Ляшко заявил, что не позволит Зеленскому легализовать боевиков и дать особый статус Донбассу
23:06
Британия жестко поставила на место пропагандистов Путина, у россиян истерика
22:55
Тимошенко рассказала, как снизить тарифы для населения в Украине
22:49
​"Орден Дружбы" не помог: Добкина не пустили в Россию, в сети смеются
22:36
В Черном море перевернулся катер с россиянами, есть погибшие: видео с места ЧП
22:18
​Одни волчицы: сеть рассмешило видео тура Винника с Поплавским
22:14
Скандального кандидата в Раду от "Слуги народа" Куницкого внесли в базу "Миротворца"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В NASA показали фото невероятных взрывов в космосе, напоминающих фейерверки

суббота, 06 июля 2019, 00:10
переглянути новину українською

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) обнародовало фото невероятных взрывов в космосе, которые напоминают фейерверки.

Соответствующие снимки обнародованы на странице агентства в Facebook в честь Дня независимости США, который традиционно празднуется 4 июля.

"Небесные взрывы, извержения и мерцающие звезды - одни из самых красивых фейерверков, которые можно увидеть 4 июля", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали снимок секретного американского космического аппарата, который может дать представление о его назначении. Речь идет о Boeing X-37 - экспериментальном космоплане, который предназначен для функционирования на высотах до 750 километров.

Также NASA показало захватывающее дух фото Земли, сделанное с МКС.

Кроме того, специалисты из американского космического агентства NASA создали из изображений, собранных орбитальным телескопом NICER, уникальную картину звездного неба.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: