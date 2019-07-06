В NASA показали фото невероятных взрывов в космосе, напоминающих фейерверки

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) обнародовало фото невероятных взрывов в космосе, которые напоминают фейерверки.

Соответствующие снимки обнародованы на странице агентства в Facebook в честь Дня независимости США, который традиционно празднуется 4 июля.

"Небесные взрывы, извержения и мерцающие звезды - одни из самых красивых фейерверков, которые можно увидеть 4 июля", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали снимок секретного американского космического аппарата, который может дать представление о его назначении. Речь идет о Boeing X-37 - экспериментальном космоплане, который предназначен для функционирования на высотах до 750 километров.

Также NASA показало захватывающее дух фото Земли, сделанное с МКС.

Кроме того, специалисты из американского космического агентства NASA создали из изображений, собранных орбитальным телескопом NICER, уникальную картину звездного неба.